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Председателем Минского облисполкома назначен Алексей Кушнаренко

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

С августа 2024 года Алексей Кушнаренко работал на посту министра энергетики, а до этого на протяжении ряда лет возглавлял "Белтопгаз".

Алексей КушнаренконазначениеАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси