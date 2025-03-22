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Председателем Минского облисполкома назначен Алексей Кушнаренко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко председателем Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.
С августа 2024 года Алексей Кушнаренко работал на посту министра энергетики, а до этого на протяжении ряда лет возглавлял "Белтопгаз".