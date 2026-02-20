3.73 BYN
Пресс-служба Лукашенко поделилась подробностями состоявшегося накануне разговора с лидером России
Лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 19 февраля провели телефонный разговор. Во время него дополнительно обсудили вопросы предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства.
"Действительно, накануне вечером состоялся телефонный разговор глав государств. Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений", - заявили в пресс-службе.