Пресс-служба Лукашенко поделилась подробностями состоявшегося накануне разговора с лидером России

"Действительно, накануне вечером состоялся телефонный разговор глав государств. Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений", - заявили в пресс-службе.