Президент: Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот

Белорусско-российские ратраки на лыжных склонах Сибири, новая карьерная и коммунальная техника. Во Дворце Независимости 23 июня обсуждали сотрудничество с Кемеровской областью, больше известной как Кузбасс.

Об их угольных бассейнах знают во всем мире - там очень хорошо зарекомендовала себя и белорусская техника. Но это не единственное направление для сотрудничества. Оборот в полмиллиарда долларов стороны могут держать стабильно. Сегодня говорили и за счет чего "можно прибавлять".

Встреча Президента с губернатором Кемеровской области

Этот понедельник - уже традиционный день для визитов российских губернаторов в белорусский Дворец Независимости не стал исключением. Команда Ильи Середюка с ним во главе в Минск прилетели впервые - впечатления самые приятные. Уже в завершении переговоров рассказали, как работается с белорусами в Сибири - все по порядку, честно и открыто - так и здесь. Принимают радушно.

Кузбасс - "классическая" Сибирь

Кузбасс - второе название Кемеровской области - это такая классическая Сибирь. С одной стороны, очень бурно растущий регион, за счет добывающей промышленности. А с другой - с необжитыми просторами, где сейчас наши соседи активно создают курортные зоны. Об этом говорили во время встречи. Кстати, граничит Кузбасс с Красноярским краем. Делегация оттуда прилетала буквально в конце мая. Красноярск тоже активно использует белорусскую технику, тоже в горнодобыче - поэтому и логистика поставок, и обслуживание этой техники для белорусов вопрос, который будет приносить деньги сразу из двух соседних регионов.

В Кемеровской области, в частности, востребованы самосвалы БЕЛАЗ. В некотором смысле Кузбасс даже является своеобразным испытательным полигоном для белорусской техники: в этот регион уходят самые передовые образцы. Беларусь готова расширять поставки пассажирской, сельскохозяйственной и коммунальной техники.

"Но есть проблема, которую нам с вами надо решить. Это мультибрендовые центры, которые создали в Кузбассе. Там представлена вся техника: и МАЗ, и МТЗ, и Белкоммунмаш, и сельскохозяйственная прицепная техника. Мы готовы шире сотрудничать через вас с тем регионом, где расположен Кузбасс. Это фактически половина Сибири. Густонаселенной Сибири. Давайте вместе подумаем, как этот центр задействовать таким образом, чтобы он увеличивал свои объемы. Мы к этому готовы", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также обратил внимание, что Беларусь готова предоставить партнерам и определенные преференции, например, продавать технику в лизинг. "Единственное, нам в этом плане нужны гарантии", - заявил Президент.

Потенциально Минску и Кузбассу есть за счет чего наращивать товарооборот. В 2024-м он составил 225 млн долларов. Для сравнения: в 2022 году цифры были в 2,5 раза выше. Как сказал белорусский Президент, в этих темах посредники были, есть и будут. Другое дело, что они должны быть "с определенной репутацией".

Президент о совместной работе в машиностроении

Александр Лукашенко допустил, что проблему посредничества, возможно, не удалось полностью решить. "Посредники были и есть, но они не должны быть недобросовестными. Вы знаете, куда их деньги уходят. Наценки они делают немалые. Если есть такая необходимость, мы со своей стороны очень жестко контролируем цены. Тем более все крупные компании, которые торгуют с Кузбассом, государственные. Управляемые и понимающие цели наших отношений. Мы можем взять это под контроль, если вы можете сделать это со своей стороны", - добавил глава государства.

"Я понимаю сложности и трудности, о которых сегодня все говорят (только ленивый не говорит): вот в России и ставки, и то, и другое. Вы знаете, всегда можно на что-то сослаться, но если мы поставим перед собой цель превзойти все это, нивелировать, мы это можем сделать", - сказал Александр Лукашенко.

Сейчас в Сибири уже строят сервисный центр БЕЛАЗа, где будет налажено обслуживание техники не только этого предприятия, но и других белорусских производителей. Обсуждаются возможные совместные проекты с МАЗом, им тоже интересен этот регион, как и Белкоммунмашу. В его цехах делегация изучила

технику для перевозки пассажиров. Особый интерес к новым низкопольным трамваям. Крупная партия (более 20 единиц) была отгружена соседям в Красноярский край. Опыт положительный. К тому же в Кемеровской области большие планы по обновлению пассажирского подвижного состава в городах региона.

Переговоры в правительстве

Переговоры в правительстве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c9e197-c8d6-47ed-b7ea-f0d2c511c450/conversions/ce2e38ac-f32b-4cea-bacc-078a4c187738-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c9e197-c8d6-47ed-b7ea-f0d2c511c450/conversions/ce2e38ac-f32b-4cea-bacc-078a4c187738-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c9e197-c8d6-47ed-b7ea-f0d2c511c450/conversions/ce2e38ac-f32b-4cea-bacc-078a4c187738-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46c9e197-c8d6-47ed-b7ea-f0d2c511c450/conversions/ce2e38ac-f32b-4cea-bacc-078a4c187738-xl-___webp_1920.webp 1920w

Провела делегация и переговоры в правительстве. Белорусская сторона предложила российскому региону свой опыт и наработки в переходе на использование электробусов. Развивать кооперацию - одна из главных задач в союзном строительстве. Возвращаясь к переговорам во дворце, пришли к мысли, что совместными усилиями могут собирать и совсем новые образцы техники. Например, для тех же горных склонов (в Сибири не один горнолыжный курорт и погода, конечно, там стабильна).

Губернатор Кемеровской области России Илья Середюк, предложил совместными конструкторскими бюро создавать ратраки - специализированные гусеничные машины для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. "Тот же трактор. Мы будем делать с теми партнерами, с кем мы обычно и проводим нашу работу. Это компания БЕЛАЗ. Все инновационные разработки мы готовы испытывать на нашем технологическом полигоне в Кузбассе. Сегодня уже ходит техника, которая использует газомоторные топлива. Сегодня мы говорим о беспилотном транспорте на наших разрезах. И все инновации, даже кабина водителя, механика, машиниста, тот, кто управляет БЕЛАЗом, она выглядит как космический корабль. Датчики, кнопочки управления, ГЛОНАСС, радио, кондиционер, мягкое сидение".

Он отметил, что часто бывает на разрезах и видит технику, которая приходит. "Мы за 6 лет купили более 1400 машин горнодобывающего оборудования из Беларуси", - проинформировал Илья Середюк.

Прямой рейс Минск-Кемерово

Сейчас в Кемеровской области строят новый аэропорт. К 2028 году должны сдать, туда уже будут планировать прямые рейсы из Минска. Открывать для белорусов Сибирь и для сибиряков Беларусь с комфортом. Тем более что история связала народы и по-родственному. Губернатор поделится личными переживаниями

Илья Середюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2809ab12-26ad-48bd-8402-86b0fb05d398/conversions/79537d6a-47b0-4f4a-ba4e-e36fba4b9cc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2809ab12-26ad-48bd-8402-86b0fb05d398/conversions/79537d6a-47b0-4f4a-ba4e-e36fba4b9cc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2809ab12-26ad-48bd-8402-86b0fb05d398/conversions/79537d6a-47b0-4f4a-ba4e-e36fba4b9cc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2809ab12-26ad-48bd-8402-86b0fb05d398/conversions/79537d6a-47b0-4f4a-ba4e-e36fba4b9cc2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Илья Середюк, губернатор Кемеровской области России:

"В Беларуси вблизи деревни Филипповичи есть место гибели моего деда. Он был партизаном. Я, пользуясь случаем, заехал на то место, где он был расстрелян. Приехав на место, дорогое мне, лично связанное с моей семьей, я увидел тоже памятник солдату. Написано землякам, клумба, оградка, все вокруг покошено, рядом красивые деревья, возложил цветы".