Президент Беларуси 30 июня принял ряд кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня принял кадровые решения, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Кузнецова Андрея Евгеньевича - министром промышленности;

Соболевского Евгения Юлиановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств;

Деревинского Дмитрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле;

Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кении и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Бахрейне по совместительству;

Ломского Александра Зиновьевича - помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

Президент также дал согласие на назначение:

Рафаловича Виктора Анатольевича - заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы);

Болтрика Андрея Георгиевича - заместителем председателя Гродненского облисполкома (вопросы экономики);

Волчка Павла Викторовича - председателем Ганцевичского райисполкома;

Ундруля Валентина Антоновича - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;

Атрошенко Александра Георгиевича - председателем Рогачевского райисполкома;

Шпигановича Дмитрия Николаевича - председателем Хойникского райисполкома;

Гайкова Сергея Николаевича - председателем Чечерского райисполкома;

Андреева Сергея Евгеньевича - главой администрации Советского района Гомеля;

Згурского Дмитрия Алексеевича - главой администрации Центрального района Гомеля;

Реута Никиты Игоревича - председателем Дзержинского райисполкома;

Лопатко Вячеслава Николаевича - председателем Крупского райисполкома;

Колесеня Дениса Сергеевича - председателем Минского райисполкома;

Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Столбцовского райисполкома;

Маевского Александра Анатольевича - председателем Пуховичского райисполкома;

Орленка Николая Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;

Наумовича Владимира Александровича - первым заместителем министра архитектуры и строительства;

Лысенко Максима Владимировича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Долженкова Владимира Валентиновича - заместителем министра образования (вопросы административно-хозяйственной деятельности);

Шапкиной Юлии Александровны - заместителем министра связи и информатизации;

Токуна Олега Валерьевича - заместителем министра труда и социальной защиты;

Качана Сергея Францевича - заместителем министра финансов;

Степуро Ирины Альбертовны - заместителем министра юстиции;

Борткевич Евгении Ивановны - генеральным консулом Беларуси в Стамбуле (Турция);