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Президент Беларуси 30 июня принял ряд кадровых решений
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня принял кадровые решения, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Кузнецова Андрея Евгеньевича - министром промышленности;
Соболевского Евгения Юлиановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств;
Деревинского Дмитрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле;
Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кении и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Бахрейне по совместительству;
Ломского Александра Зиновьевича - помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.
Президент также дал согласие на назначение:
Рафаловича Виктора Анатольевича - заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы социальной сферы);
Болтрика Андрея Георгиевича - заместителем председателя Гродненского облисполкома (вопросы экономики);
Волчка Павла Викторовича - председателем Ганцевичского райисполкома;
Ундруля Валентина Антоновича - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;
Атрошенко Александра Георгиевича - председателем Рогачевского райисполкома;
Шпигановича Дмитрия Николаевича - председателем Хойникского райисполкома;
Гайкова Сергея Николаевича - председателем Чечерского райисполкома;
Андреева Сергея Евгеньевича - главой администрации Советского района Гомеля;
Згурского Дмитрия Алексеевича - главой администрации Центрального района Гомеля;
Реута Никиты Игоревича - председателем Дзержинского райисполкома;
Лопатко Вячеслава Николаевича - председателем Крупского райисполкома;
Колесеня Дениса Сергеевича - председателем Минского райисполкома;
Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Столбцовского райисполкома;
Маевского Александра Анатольевича - председателем Пуховичского райисполкома;
Орленка Николая Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;
Наумовича Владимира Александровича - первым заместителем министра архитектуры и строительства;
Лысенко Максима Владимировича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Долженкова Владимира Валентиновича - заместителем министра образования (вопросы административно-хозяйственной деятельности);
Шапкиной Юлии Александровны - заместителем министра связи и информатизации;
Токуна Олега Валерьевича - заместителем министра труда и социальной защиты;
Качана Сергея Францевича - заместителем министра финансов;
Степуро Ирины Альбертовны - заместителем министра юстиции;
Борткевич Евгении Ивановны - генеральным консулом Беларуси в Стамбуле (Турция);
Ярошенко Александра Григорьевича - заместителем государственного секретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства.