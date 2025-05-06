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Президент Беларуси 7 мая проведет переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 мая проведет переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который будет находиться с рабочим визитом в Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Встреча пройдет во Дворце Независимости. Главы государств обсудят вопросы активизации двустороннего взаимодействия и развития сотрудничества. Особое внимание - реализации взаимовыгодных проектов в ключевых отраслях экономики.
Программа визита Президента Гвинеи-Бисау в Беларусь также предусматривает посещение ряда предприятий для ознакомления с возможностями нашей страны в различных сферах.