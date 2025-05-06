Президент Беларуси 7 мая проведет переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 мая проведет переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который будет находиться с рабочим визитом в Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.