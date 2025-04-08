Президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщает БЕЛТА.

В качестве интервьюера выступил председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин. В этой должности он работает с 2007 года. Батыршин принимал участие в ряде крупных телевизионных проектов, выступал в качестве автора и организатора общественно значимых информационных мероприятий, в числе которых - международный телемарафон "Наша Победа", посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проект "Вахта памяти" к 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Во время интервью затрагивался широкий спектр тем, в числе которых межгосударственное взаимодействие в таких объединениях, как СНГ, ЕАЭС и БРИКС, торгово-экономическое сотрудничество по линии отдельных стран и на глобальном треке, обеспечение безопасности в регионе и повышение уровня благосостояния граждан. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и необходимости сохранения исторической памяти.

Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" была создана решением глав государств СНГ 9 октября 1992 года в целях сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ. Национальные филиалы и представительства организации работают в девяти странах.

В состав МТРК "Мир" входят телеканалы "Мир", "Мир 24", радиостанция "Мир", информационно-аналитический портал "MIR24.TV" и многофункциональная спутниковая система "Мир-Телепорт". Общий охват аудитории телеканала "Мир" - более 180 млн человек, "Мир 24" - 80 млн человек.

Основу вещания составляют информационно-аналитические программы, в которых освещаются ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства. Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам.