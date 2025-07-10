Президент Беларуси: голос "Славянского базара" - это голос за мир и дружбу между народами

Голос фестиваля "Славянский базар в Витебске" - это голос за мир и дружбу между народами. На это указал Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА.

Под сводами Летнего амфитеатра в Витебске ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год, подчеркнул Александр Лукашенко, здесь царит атмосфера дружбы и уважения.

"Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой "Славянского базара". Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными и близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слышать не хочет", - убежден белорусский лидер.