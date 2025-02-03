Президент Беларуси и губернатор Хабаровского края обсудили создание индустриальных парков

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Беларусь и Хабаровский край обсуждают создание индустриальных парков, где будет локализовано производство белорусской техники. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы с Президентом Беларуси обсудили формат торгово-экономического сотрудничества Хабаровского края (это один из крупнейших промышленных регионов Российской Федерации) и Республики Беларусь. Мы обсуждали создание индустриальных парков, где будет локализовано производство белорусской техники, которая традиционна для нашей горно-обрабатывающей промышленности. Это и БелАЗы, МАЗы, это и сельхозтехника, техника для ЖКХ", - сказал глава российского региона.