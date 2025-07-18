Президент Беларуси: К проверкам сельхозорганизаций нужно подходить честно

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К проверкам сельхозорганизаций нужно подходить объективно, честно и справедливо. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, заслушивая доклад председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, пишет БЕЛТА.

"Неисправность неисправности (я уже вам приводил пример) рознь. Может быть, какая-то шестеренка не вовремя пришла... Готов комбайн? Не готов, но это мелочь. При оценке нужно видеть объем, масштаб недоработок", - обратился Президент к председателю Комитета госконтроля.

По словам главы государства, к проверкам нужно подходить максимально аккуратно. Все должно быть честно, объективно и справедливо. Александр Лукашенко поручил Василию Герасимову передать сотрудникам КГК подходить к проверкам, следуя именно таким принципам.