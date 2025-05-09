Президент Беларуси "на ногах" поговорил с Робертом Фицо в Москве

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Президент Беларуси Александр Лукашенко после проведения парада Победы на Красной площади в Москве поговорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает БЕЛТА.

Общение двух лидеров состоялось "на ногах" после завершения торжественных мероприятий. Роберт Фицо прилетел в Россию, несмотря на попытки Европейского союза сорвать этот визит. Сперва ЕС выступал с угрозами в адрес Словакии, затем Эстония, Латвия и Литва закрыли свое небо для самолета премьера. В итоге борт Фицо летел по южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

"Я скажу, что молодец! Сказал приеду - приехал!" - заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в День Победы глава государства адресовал поздравления зарубежным лидерам. Послания Президента были направлены в том числе и руководству Словакии.