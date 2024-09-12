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Президент Беларуси на полях БРИКС провел встречу с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

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Фото: belta.by


Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщила БЕЛТА.

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