Президент Беларуси на субботнике высадит деревья в парке Народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском субботнике 12 апреля посетит площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высадит деревья, пишет БЕЛТА.

Главе государства доложат о проведенной работе по проектированию и началу строительства парка и музея. После чего Президент вместе с бригадами студенческой молодежи высадит аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейный лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство Национального исторического музея Беларуси ведется в районе ул. Орловской на территории бывшего парка "Дримлэнд". Уже завершена разработка проектной документации и в феврале этого года начаты строительно-монтажные работы. На данный момент выполнено устройство котлована, ведется забивка буронабивных свай под устройство фундамента.

В строительстве музея также принимают участие студенческие отряды.

Вокруг Национального исторического музея в границах пр. Победителей - ул. Орловская - река Свислочь будет разбит парк Народного единства. Строительно-монтажные работы начались в октябре 2024 года.

На текущий момент на площади 16 га снесено три десятка зданий, сооружений и малых архитектурных форм, демонтированы инженерные коммуникации. В рамках второй очереди строительства предусматривается устройство пригласительной площади, примыкающей к ул. Орловской, сооружение входной арки, парадной лестницы, площадки для торжественных мероприятий.