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Президент Беларуси на субботнике высадит деревья в парке Народного единства
Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском субботнике 12 апреля посетит площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высадит деревья, пишет БЕЛТА.
Главе государства доложат о проведенной работе по проектированию и началу строительства парка и музея. После чего Президент вместе с бригадами студенческой молодежи высадит аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейный лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.
Строительство Национального исторического музея Беларуси ведется в районе ул. Орловской на территории бывшего парка "Дримлэнд". Уже завершена разработка проектной документации и в феврале этого года начаты строительно-монтажные работы. На данный момент выполнено устройство котлована, ведется забивка буронабивных свай под устройство фундамента.
В строительстве музея также принимают участие студенческие отряды.
Вокруг Национального исторического музея в границах пр. Победителей - ул. Орловская - река Свислочь будет разбит парк Народного единства. Строительно-монтажные работы начались в октябре 2024 года.
На текущий момент на площади 16 га снесено три десятка зданий, сооружений и малых архитектурных форм, демонтированы инженерные коммуникации. В рамках второй очереди строительства предусматривается устройство пригласительной площади, примыкающей к ул. Орловской, сооружение входной арки, парадной лестницы, площадки для торжественных мероприятий.
Также на территории парка запланированы экспозиционные площадки областных центров и Минска, пешеходные пути для формирования почетной аллеи, детские и спортивные площадки с игровым и спортивным оборудованием, территории для тихого отдыха с беседками и качелями, благоустройство существующего водоема, ремонт ограждения территории парка с устройством дополнительного ограждения, реконструкция административно-хозяйственного здания, трансформаторной подстанции.