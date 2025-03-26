Президент Беларуси: Нам есть чем гордиться, потому что Беларусь - страна тружеников и созидателей

Даже самым суровым скептикам будет сложно не согласиться - в Беларуси есть работающая промышленность, предприятия со своим именем, белорусские технологии, а также научная школа тоже востребованы.

Чего стоит лишь белорусско-российская кооперация знаний и компетенций в атомной энергетике - Белорусская АЭС. Много примеров того, что белорусы стали и сильнее, и самостоятельнее за последние несколько десятков лет.

Это так важно - крепко стоять на своих ногах без заграничной помощи. Об этом накануне говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также об имидже белорусов в мире, о том, по каким достижениям они известны.

"В стране полноценно развивается космическая отрасль. Мы начинали с производства оборудования для космической техники, а сегодня уже участвуем в международных исследовательских программах, запускаем спутники, готовим специалистов. Мы построили первую атомную станцию, заняли свою нишу в такой продвинутой сфере, как цифровые технологии. Нас знают, как родину самых больших БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера нашего МТЗ. Наша медицина - одна из самых высокотехнологичных и при этом самых доступных в мире. Мы в двадцатке мировых центров трансплантологии. Это все мы, новые белорусы, страна тружеников и созидателей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но впереди, как говорит Президент Беларуси, время новых побед. Белорусы не должны останавливаться, расслабляться - это звучит от главы государства всегда. Чтобы присутствовать на мировом рынке, нужно делать ставку на развитие.