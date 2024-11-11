Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам

Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии открытия нового участка Минского метрополитена призвал работников минской подземки ценить метры не только под землей, но и наверху, напомнив о протестных событиях 90-х годов прошлого века, пишет БЕЛТА.

Глава государства поделился своими воспоминаниями, связанными со столичным метро. Одно из них связано с решением о продолжении строительства метрополитена, несмотря на имевшиеся в 90-е финансовые трудности. "Надо было дать толчок развитию строительства метро. Я помню, один из первых субботников мы проводили в метро, что-то строили под землей", - сказал он.

Второе воспоминание связано с попыткой забастовки машинистов метрополитена. "Я был совсем еще молодым Президентом, когда ваши родители меня избрали. И у нас катавасия (в стране. - Прим. БЕЛТА) была приличная. Если бы не милиция, то вряд ли бы выдержали - там машины переворачивали и прочее-прочее. И очень активно тогдашняя оппозиция пользовалась "услугами" метрополитеновцев. Я помню, уговорили (плохая страница, это не показывают) ваших родителей выступить в поддержку оппозиции и остановили летом метро. Жара бешеная - за 30 градусов - метро не работает. Все люди на поверхности. Естественно, автобусов не хватало, всего тогда не хватало", - вспомнил те события Президент.

Фото: belta.by

При этом, как рассказал Александр Лукашенко, метрополитеновцы тогда на фоне экономических неурядиц получали приличную зарплату - в 3-5 раз выше, чем в стране.

"Минск запрудил народ. Страшно было смотреть на улицы. Но я сказал: "Никому не кланяться! Ни в коем случае! Не хотят работать - не надо". Вместе с тем глава государства понимал, что метро надо оперативно запустить в работу и обратился за помощью к железнодорожникам, которые оказали ему поддержку. "Учитывая, что это мои друзья на железной дороге, у меня мать работала на железной дороге. И железнодорожники знали, что Президент - это железнодорожник, образно говоря", - сказал он.

Поначалу у руководства железной дороги были сомнения, ссылались на то, что "под землей ездить не умеют", и тем более сложно обеспечить интервал движения поездов в 2-3 минуты. Я говорю, хорошо, делайте 5, но метро должно работать. Через сутки и 2 минуты интервал был. Железнодорожники поехали", - рассказал Президент.

По прошествии небольшого времени и бастующие машинисты метрополитена захотели вернуться к работе. "Я в Доме правительства тогда располагался, - рассказал Александр Лукашенко. - Смотрю, идет огромное количество людей. Впереди мужики, сзади - женщины. С метелками, палками, гонят перед собой мужиков. Я спрашиваю: "Что такое?" А это жены выгоняют машинистов на работу. Я говорю: "Нет, они не хотят работать. Не хотят - не надо". И дня три я запретил брать их на работу".

Фото: belta.by

"Вы ушли - уходите! Как сегодня беглые. Уехали за границу. Посудомойками им предложили работать - врачам, учителям. - А мы не хотим посудомойками. - Ну тогда идите на улицу. Просятся обратно. Поэтому создали под руководством Генпрокурора комиссию - идите, объясняйтесь. Если не взрывали, не поджигали метро, упаси господь, приезжайте, работайте. Но если совершили правонарушение или закон нарушили - отвечайте. Вот точно так было с машинистами", - провел аналогии глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко отдавал себе отчет в том, что, забрав с железной дороги несколько десятков лучших работников, тем самым оголили эту сферу. Поэтому спустя несколько дней машинистов метро взяли обратно. "Я понимал, что эти заблудшие люди не все плохие. Через неделю я их взял на работу обратно. И это были самые надежные, самые крепкие, наверное, самые преданные люди", - отметил глава государства.