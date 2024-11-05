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Президент
Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан
5 часов назад
визит
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
Пакистан
Президент
Все
Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан
5 часов назад
За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
17 часов назад
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
24.11.2024
08:05
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
23.11.2024
22:25
Политика
Все
Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
22.11.2024
20:34
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
22.11.2024
17:17
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
22.11.2024
16:55
Рыженков о сотрудничестве Беларуси и России: Мы взаимно дополняем друг друга
22.11.2024
16:37
Рыженков: Нелегальная миграция неинтересна соседним с Беларусью странам ЕС
22.11.2024
16:22
Общество
Все
Как в "Белавиа" объяснили возвращение в Минск самолета, который вылетел в Калининград
Недавно
29 ноября Игорь Сергеенко примет граждан в Шарковщине
Недавно
Минск в ожидании первых метелей
2 часа назад
Охота на медведя и рысь: новые правила охоты в Беларуси вступят в силу с 21 мая 2025 года
2 часа назад
Экономика
Все
Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии
6 часов назад
Нетипичные продукты брендов: мороженое от МАЗа, топоры от МТЗ, обувь от БЕЛАЗа, шайба от Белшины
17 часов назад
Беларусь и Россия планируют продлить соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли
24 часа назад
В Минске чествовали победителей национального конкурса "Предприниматель года"
23.11.2024
22:15
Микробиология: чем белорусские ученые удивят в ближайшее время?
23.11.2024
21:58
В мире
Все
Трамп планирует уволить трансгендеров из ВС
1 час назад
Румынский кандидат Джеорджеску, не стесняясь, критикует НАТО и военную помощь Украине
1 час назад
В Германии собираются строить новые бомбоубежища
2 часа назад
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2 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
21 час назад
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
В Чаусском районе водитель не справился с управлением при обгоне: мужчина погиб на месте
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В Египте затонула туристическая яхта - спасатели проводят поисковые работы
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