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Президент Беларуси направится 2-4 июня с визитом в КНР
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с Председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив.
В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества.
Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч.