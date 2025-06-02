Президент Беларуси направится 2-4 июня с визитом в КНР

В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с Председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив.