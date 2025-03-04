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Президент Беларуси назначил Каранкевича, Сивака и Шулейко вице-премьерами

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко заместителями премьер-министра, пишет БЕЛТА.

Они и прежде занимали соответствующие посты, сохранив их теперь и в новом составе правительства.

3 марта Президент назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, а Владимира Караника - вице-премьером.

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