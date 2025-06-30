Президент Беларуси назначил новых послов в страны дальней дуги

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство белорусских дипломатических миссий в ряде государств, информирует БЕЛТА.

Евгений Соболевский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств.

Дмитрий Красовский будет руководить белорусской дипмиссией в Кении. Он также назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле стал Дмитрий Деревинский. А посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте Игорь Белый также назначен по совместительству послом в Бахрейне.