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Президент Беларуси назначил Руслана Пархамовича помощником по Гомельской области
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Руслана Пархамовича помощником Президента - инспектором по Гомельской области.
Он до недавнего времени был главой Министерства архитектуры и строительства, сообщила БЕЛТА.