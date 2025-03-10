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Президент Беларуси назначил Руслана Пархамовича помощником по Гомельской области

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Руслана Пархамовича помощником Президента - инспектором по Гомельской области.

Он до недавнего времени был главой Министерства архитектуры и строительства, сообщила БЕЛТА.

Руслан Пархамович