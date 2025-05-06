Президент Беларуси: Не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет молниеносный

Не дай бог хоть один сапог ступит через границу Беларуси, ответ будет без колебаний и молниеносный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Я уже много раз говорил: я больше, чем любой в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный. Вы это должны знать. Колебаний никаких не будет", - предостерег белорусский лидер.