Президент Беларуси не исключил, что в перспективе к ЕАЭС могут присоединиться Украина и Грузия

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa1ae1d0-c2b9-4792-b473-ea60304805e9/conversions/a0189a1f-b06f-4cc6-bc28-8f2f571da9e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa1ae1d0-c2b9-4792-b473-ea60304805e9/conversions/a0189a1f-b06f-4cc6-bc28-8f2f571da9e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa1ae1d0-c2b9-4792-b473-ea60304805e9/conversions/a0189a1f-b06f-4cc6-bc28-8f2f571da9e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa1ae1d0-c2b9-4792-b473-ea60304805e9/conversions/a0189a1f-b06f-4cc6-bc28-8f2f571da9e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" не исключил возможность расширения Евразийского экономического союза за счет присоединения государств СНГ.

Во время беседы речь зашла о потенциале таких интеграционных объединений, как СНГ и ЕАЭС.

"ЕАЭС - это более высокая форма организации нашего союзничества. СНГ - поменьше (в том смысле, что не предполагает высокой степени интеграции)", - заметил глава государства. Он признал, что в этих структурах есть определенные противоречия, но в свете последних событий и введенных против Беларуси и России санкций некоторые страны, не входящие в ЕАЭС (например, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), стали больше присматриваться к этому союзу, сближать позиции. "Есть какие-то нюансы, которые надо убирать, и мы стараемся это делать, чтобы эти республики подтянуть в ЕАЭС", - сказал Александр Лукашенко.

Если когда-либо в будущем это произойдет, и к ЕАЭС присоединятся бывшие постсоветские республики, существование СНГ перестанет быть необходимым. "СНГ, я думаю, само собой отпадет, поскольку все республики поднимутся на более высокий уровень и войдут в состав ЕАЭС", - сказал Александр Лукашенко.

Президент не исключил, что в перспективе к ЕАЭС могут присоединиться Украина и Грузия. "Украинцы попробовали в НАТО, в Евросоюз вступить. Придут здравомыслящие люди к руководству в этой стране, они не будут отпихиваться от нашего союза. Думаю, что Украина будет с нами", - предположил глава государства.

Рассуждая в данном контексте по поводу Грузии, Президент упомянул, что недавно там заявили про возможность восстановления территориальной целостности страны (соответствующее заявление сделал премьер-министр). "Посмотрите, что произошло. Я прочитал в СМИ: не исключают, что им можно восстановить "территориальную целостность". Они сегодня уже на наш рынок продают не только вина, но и другую продукцию свою, которую не могли никуда девать - ни в Евросоюзе, ни в Америке их не брали, там своего добра такого хватает. Куда пришли? Пришли к нам, в Россию", - констатировал Александр Лукашенко.