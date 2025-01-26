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Президент Беларуси о переговорах с оппозицией: Я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

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Фото: president.gov.by

Оппозиция - это те, кто находится в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, оппозиция - это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит", - подчеркнул Александр Лукашенко, отвечая на вопрос немецких журналистов, готов ли он вести диалог с оппозицией, которая уехала за рубеж. С подобной "оппозицией", сказал Президент, не о чем говорить.

беглые белорусыАлександр Лукашенко