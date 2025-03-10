Президент Беларуси обозначил приоритеты для аграриев с учетом особых для марта климатических условий

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения по формированию правительства, поинтересовался ходом весенних полевых работ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время мероприятия обратился к вице-премьеру Юрию Шулейко, который курирует деятельность агропромышленного комплекса, и отметил особые для марта климатические условия, задавшись вопросом, как это повлияет на сроки и ход сельскохозяйственных работ. "Погода хорошая. Вроде надо сеять. А с другой стороны… Может, рановато? Чтобы не замерзло. Все-таки, середина марта, - сказал Александр Лукашенко. - В Бресте 18-19 градусов. Что делать? Надо сеять".

На это профильный вице-премьер пояснил, что посевные работы в некоторых регионах уже начались в соответствии с ранее определенными и согласованными структурами посевов различных культур. Кроме того, по словам Юрия Шулейко, в этом году более динамичными темпами идет подготовка техники и заготовка минеральных удобрений. Во многих хозяйствах заблаговременно проведены работы по подготовке почвы для будущего весеннего сева. "Запахали 300 тыс. га земли дополнительно зимой. То есть сегодня работы на весну аграриям, кто был разворотливым, меньше", - заметил вице-премьер. Что касается зимовки крупного рогатого скота, то в этот раз она прошла нормально, в том числе благодаря отсутствию сильных морозов.

В качестве положительного факта в работе АПК был отмечен наметившийся с начала года рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. В январе 2025 они увеличились на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.