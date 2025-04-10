Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Президент Беларуси одобрил проект межправсоглашения Беларуси и Пакистана о реадмиссии

Изображение

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля подписал указ № 151, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Пакистана о реадмиссии. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Министерству внутренних дел предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.

сотрудничествоБеларусь-ПакистанАлександр ЛукашенкоуказПрезидент Беларуси