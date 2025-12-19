Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Президент Беларуси: Основное внимание в пятилетке будет уделено развитию районов

Президент Беларуси: Основное внимание в пятилетке будет уделено развитию районов
Дома в районах
Фото: БЕЛТА

Основное внимание в пятилетке будет уделено развитию районов Беларуси. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

"Основное внимание в пятилетке будет уделено нашим районам. У нас 118 районов, - сказал Александр Лукашенко. - Там наши люди. Они у нас не заброшены, эти районы. Центры привели в порядок - чистенькие, аккуратненькие".

Разделы:

ПрезидентРегионы

Теги:

ВНСАлександр Лукашенко