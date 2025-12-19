Президент Беларуси: Основное внимание в пятилетке будет уделено развитию районов

Основное внимание в пятилетке будет уделено развитию районов Беларуси. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА .

"Основное внимание в пятилетке будет уделено нашим районам. У нас 118 районов, - сказал Александр Лукашенко. - Там наши люди. Они у нас не заброшены, эти районы. Центры привели в порядок - чистенькие, аккуратненькие".