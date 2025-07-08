Президент Беларуси ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате "Заря"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате "Заря", пишет БЕЛТА.

Разговор в первую очередь зашел о финансово-хозяйственной деятельности агрокомбината "Заря". Комитет госконтроля перед приездом главы государства выявил некоторые проблемные вопросы в хранении кормов. На это Александр Лукашенко отдельно обратил внимание гендиректора агрокомбината Екатерины Заровской.

В целом же дела в хозяйстве идут неплохо. Прибыль направляется на развитие производства, обновление техники. Средняя рентабельность по хозяйству - 6,6 %, а в переработке - около 12 %. Достаточно успешно работает "Заря" и по возделыванию различных культур, о чем состоялся обстоятельный разговор с главой государства.

Например, урожайность на поле озимого ячменя, которое осмотрел Президент, превышает 60 ц/га. На эту сельхозкультуру глава государства в последние несколько лет обращает особое внимание. Во многом по причине того, что озимый ячмень убирают раньше других зерновых культур. Это позволяет оперативно получить корма для животноводства и более равномерно задействовать технику перед массовой уборкой. Хоть культура и капризная, но при соблюдении технологий можно рассчитывать на хороший результат. И эта практика себя оправдывает, о чем свидетельствует и опыт агрокомбината "Заря".