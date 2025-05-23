Президент Беларуси планирует ознакомиться с производством и использованием топливных пеллет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания в Любанском районе поделился ближайшими планами. Глава государства хочет ознакомиться с производством и использованием топливных пеллет, пишет БЕЛТА.

Речь о топливных пеллетах зашла во время совещания по вводу в строй горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений в Любанском районе. Александр Лукашенко в целом акцентировал внимание на путях по развитию производственной сферы, создании новых предприятий и развитию уже имеющихся компетенций.

"Нам надо больше внимания на уровне Президента уделять перспективным направлениям нашего развития", - подчеркнул белорусский лидер.

Использование местного топливного сырья и, в частности, производство пеллет из древесных отходов, - это одно из таких направлений, развивать которое Александр Лукашенко поручал еще несколько лет назад. В его ближайших планах - ознакомиться с примерами того, как это сделано на практике.

"Мы посмотрим еще одно перспективно направление. В свое время я поручил построить несколько заводов по производству пеллет. Хлама, мусора в лесу море. Измельчить все, переработать и сделать гранулы для того, чтобы отапливать помещение. Начали делать. Попали под санкции. Охают: "Некому продать!". Не надо продавать, давайте будем использовать у себя. Котлы сделали, - сказал глава государства. - Щепа, пеллеты вместо природного газа и нефти, нефтепродуктов. Посмотрим, как модернизировалось обычное в провинции предприятие и какую продукцию выпускает. Это тоже наша перспектива - переработка этих древесных отходов. Их море в лесу. И тут будет жим очень серьезный. Людям какая разница, откуда тепло поступит. А мы сжигаем то, что у нас пропадает, и имеем от этого эффект и пользу".