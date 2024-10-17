Президент Беларуси поддержал предложение определить в стране статус полярника

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций поддержал предложение определить в Беларуси статус полярника, сообщает БЕЛТА .

Соответствующий вопрос на встрече поднял замначальника Республиканского центра полярных исследований и начальник всех белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов. Он предложил на нормативном уровне определить такой статус, ведь сейчас полярники, по сути, являются сезонными работниками.