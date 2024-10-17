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Президент Беларуси поддержал предложение определить в стране статус полярника
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций поддержал предложение определить в Беларуси статус полярника, сообщает БЕЛТА.
Соответствующий вопрос на встрече поднял замначальника Республиканского центра полярных исследований и начальник всех белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов. Он предложил на нормативном уровне определить такой статус, ведь сейчас полярники, по сути, являются сезонными работниками.
"По статусу надо определиться и внести предложения", - поручил белорусский лидер.
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