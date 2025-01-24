Президент Беларуси помиловал 15 осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 24 января, сообщает БЕЛТА.

Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.

Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.

За последний год на основании принципов гуманности Президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте).