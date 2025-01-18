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Президент Беларуси помиловал 23 осужденных за преступления экстремистской направленности

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Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности. Белорусский лидер подписал соответствующий указ, сообщает БЕЛТА.

Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.

Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

Александр Лукашенкоэкстремизмпомилование