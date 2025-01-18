Президент Беларуси помиловал 23 осужденных за преступления экстремистской направленности

Погода в Беларуси
Гродно5°
Могилев3°
Минск4°
Брест3°
Гомель3°
Витебск2°
Минск
4°
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности. Белорусский лидер подписал соответствующий указ, сообщает БЕЛТА.
Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.
Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.