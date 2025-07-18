Президент Беларуси поручил минимизировать риски в период уборочной кампании

Глава государства отметил, что в стране идет важнейший этап сельскохозяйственных работ, который как никогда определит вес республиканского каравая в этом году.

"Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура - любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: полегание посевов, вегетация сорняков, а также возможное прорастание зерна. Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся - чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях", - сказал Александр Лукашенко.