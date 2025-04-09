Президент Беларуси посещает тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск"

Напомним, что хоккеисты минского "Динамо" впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде соперниками "зубров" были хоккеисты московского ЦСКА. "Динамо" выиграло у ЦСКА все три матча в Минске и один - в Москве. С учетом двух поражений на арене соперника наши хоккеисты одержали победу в серии со счетом 4:2.