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Президент Беларуси посещает тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск"
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск" в "Минск-Арене", пишет БЕЛТА.
Напомним, что хоккеисты минского "Динамо" впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде соперниками "зубров" были хоккеисты московского ЦСКА. "Динамо" выиграло у ЦСКА все три матча в Минске и один - в Москве. С учетом двух поражений на арене соперника наши хоккеисты одержали победу в серии со счетом 4:2.
В четвертьфинале КХЛ "Динамо-Минск" сыграет с челябинским "Трактором". Первые два матча "зубры" проведут на выезде в Челябинске 12 и 14 апреля.
Игру наших хоккеистов оценил и Президент. 9 апреля Александр Лукашенко приехал на тренировку "Динамо-Минск", чтобы поддержать команду и, конечно, пообщаться со спортсменами.