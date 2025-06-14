Президент Беларуси посетит ОАО "Беллакт"

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область. В Волковыске глава государства посетит ОАО "Беллакт", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области, работе ОАО "Беллакт". Президент ознакомится с производственной базой предприятия.

Вниманию главы государства представят также продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области. В их числе ОАО Беллакт", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Молочный мир".

Александр Лукашенко недавно упоминал о работе ОАО "Беллакт" применительно к задаче расширения поставок отечественного продовольствия в страны дальней дуги, в частности в Африку. Например, сейчас отмечается избыток масла, есть трудности с его продвижением на внешние рынки. "Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии "Беллакт" - прим. ред.), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем", - предложил вариант белорусский лидер.

В 2025 году продукция "Беллакт" - сухие молочные смеси Bellakt Premium - была удостоена Государственного знака качества.