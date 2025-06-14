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Президент Беларуси посетит ОАО "Беллакт"
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область. В Волковыске глава государства посетит ОАО "Беллакт", сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области, работе ОАО "Беллакт". Президент ознакомится с производственной базой предприятия.
Вниманию главы государства представят также продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области. В их числе ОАО Беллакт", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Молочный мир".
Александр Лукашенко недавно упоминал о работе ОАО "Беллакт" применительно к задаче расширения поставок отечественного продовольствия в страны дальней дуги, в частности в Африку. Например, сейчас отмечается избыток масла, есть трудности с его продвижением на внешние рынки. "Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии "Беллакт" - прим. ред.), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем", - предложил вариант белорусский лидер.
В 2025 году продукция "Беллакт" - сухие молочные смеси Bellakt Premium - была удостоена Государственного знака качества.
ОАО "Беллакт" специализируется на производстве молочной продукции, в том числе сухого детского питания. Предприятие является экспортно ориентированным и активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, в том числе в странах СНГ. ОАО "Беллакт" является единственным в Беларуси производителем сухих молочных смесей для детского питания. Предприятие имеет более чем полувековую историю, начавшуюся с открытия Волковысского молочно-консервного комбината детского питания в 1970 году.