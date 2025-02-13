Президент Беларуси посетит ОАО "ИНТЕГРАЛ" и ознакомится с развитием отечественной микроэлектроники

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ОАО "ИНТЕГРАЛ", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о финансово-экономическом состоянии и перспективах развития ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ". Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с выставкой продукции, выпускаемой на предприятии, работой отраслевой лаборатории новых технологий и материалов, сборочного производства.

Затем запланировано совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" - одно из крупнейших научно-производственных предприятий Беларуси. Холдинг сегодня объединяет ряд организаций, которые специализируются в области микроэлектроники и ее применений. Интеграция в единую систему изготовления кремниевых пластин, фотошаблонов, линий полупроводникового производства, мощностей по изготовлению металлостеклянных корпусов для микросхем, сборочных производств и производителей электронных устройств обеспечило холдингу синергический эффект. Предприятия холдинга реализуют весь спектр работ, начиная от научной разработки и проектирования микроэлектроники, производства кристаллов и их корпусирования, до изготовления сложнотехнических изделий, маркетинга и сопровождения конечной продукции.

Основная продукция предприятия - это интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы различного уровня сложности, которые находят широкое применение в электронной аппаратуре, выпускаемой как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 2,5 тыс. типов интегральных микросхем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристалличеких индикаторов, 150 видов изделий электронной техники, среди которых медицинские приборы и аппаратура, электронные табло, блоки управления бытовой, промышленной, автомобильной и сельскохозяйственной техникой. Изделия предприятия по своим электрическим и эксплуатационным характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" занимает значительную часть рынка интегральных микросхем в Российской Федерации. Стратегическими партнерами холдинга являются крупные мировые компании по производству электроники из Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Предприятие продолжает активно наращивать свои технологические и производственные возможности, участвует в ряде государственных программ и крупных научных прикладных исследований по развитию микроэлектронной отрасли.