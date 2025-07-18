Президент Беларуси потребовал по-военному решать задачи во время уборочной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в ходе уборочной кампании в 2025 году по-военному решать все задачи. Об этом информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что уровень подготовки и работы руководителей в нынешнем году как в хозяйствах, так и на уровне власти выше, чем было ранее. Но все портят конкретные недостатки. "Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время такое. Должно быть четко, понятно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз акцентировал внимание на необходимости в полной мере решить кадровый вопрос с привлечением механизаторов на период уборочной. Людей надо привлекать в том числе из городов. Решения на этот счет ранее были приняты. "Разговоров о недостатке кадров вообще быть не должно", - заявил глава государства.