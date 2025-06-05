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Президент Беларуси поздравил датчан с Днем Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления народу Дании по случаю национального праздника - Дня Конституции. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Основной Закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития, является надежным фундаментом стабильности, мира и общественного согласия. В прошлые годы именно на основе конституционных ориентиров мы успешно сотрудничали в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. К сожалению, сегодня контакты сведены к минимуму. Надеюсь, в ближайшем будущем прагматичные белорусский и датский народы вернутся к полноценному диалогу на благо обеих стран. Несмотря на то, что наши государства принадлежат разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в этом направлении", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал народу Дании процветания и уверенности в завтрашнем дне.