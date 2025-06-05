Президент Беларуси поздравил датчан с Днем Конституции

"Основной Закон каждого государства закрепляет принципы его демократического развития, является надежным фундаментом стабильности, мира и общественного согласия. В прошлые годы именно на основе конституционных ориентиров мы успешно сотрудничали в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. К сожалению, сегодня контакты сведены к минимуму. Надеюсь, в ближайшем будущем прагматичные белорусский и датский народы вернутся к полноценному диалогу на благо обеих стран. Несмотря на то, что наши государства принадлежат разным интеграционным союзам, Минск готов приложить все усилия в этом направлении", - говорится в поздравлении.