Президент Беларуси поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной в связи с юбилеем. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Ваши вокальное мастерство, невероятная энергетика и искренняя манера исполнения снискали любовь и признание миллионов поклонников. В Беларуси Ваше творчество, органично сочетающее фольклорные традиции и новаторство, вызывает неизменное восхищение у публики", - говорится в поздравлении.