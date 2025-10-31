Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Президент Беларуси поздравил народ Алжира с Днем революции

флаг алжира развевается на ветру
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну и народу этой страны в связи с национальным праздником - Днем революции. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Эта дата стала поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, обратил внимание Президент.

По словам главы государства, Беларусь и Алжир уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления.

Александр Лукашенко отметил, что по приглашению Абдельмаджида Теббуна планирует в скором времени посетить Алжир. "Убежден, наш двусторонний диалог придаст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Президенту Алжира доброго здоровья и успешного осуществления планов, а братскому народу этой страны - мира и счастья.

Разделы:

Президент

Теги:

поздравлениеАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси