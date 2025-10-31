Президент Беларуси поздравил народ Алжира с Днем революции

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2898babd-ac30-4a81-a239-9ba5acf700ed/conversions/076689c8-6870-4e4e-a770-2c940664c764-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2898babd-ac30-4a81-a239-9ba5acf700ed/conversions/076689c8-6870-4e4e-a770-2c940664c764-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2898babd-ac30-4a81-a239-9ba5acf700ed/conversions/076689c8-6870-4e4e-a770-2c940664c764-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2898babd-ac30-4a81-a239-9ba5acf700ed/conversions/076689c8-6870-4e4e-a770-2c940664c764-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну и народу этой страны в связи с национальным праздником - Днем революции. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Эта дата стала поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, обратил внимание Президент.

По словам главы государства, Беларусь и Алжир уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления.

Александр Лукашенко отметил, что по приглашению Абдельмаджида Теббуна планирует в скором времени посетить Алжир. "Убежден, наш двусторонний диалог придаст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - подчеркнул белорусский лидер.