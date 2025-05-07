Президент Беларуси поздравил сотрудников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником

"Поздравляю вас с Днем работников радио, телевидения и связи. Это праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси, вне времени и расстояний наполняют нашу жизнь смыслом и радостью общения. Быть всегда в центре событий, находить истину, отстаивать объективность и умение обеспечивать надежные коммуникации во всех средах - нелегкий путь, но именно он делает ваш труд ценным и значимым для общества и государства", - говорится в поздравлении.