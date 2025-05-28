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Президент Беларуси поздравил всех причастных с Днем пограничника
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Вы стоите на страже рубежей Родины, готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага. Это выбор сильных духом и смелых воинов - истинных патриотов, - говорится в поздравлении. - Каждый из вас продолжает славный путь героев пограничников, давших решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, героев, совершивших подвиги в мирное время".
Глава государства отметил, что на границе сейчас неспокойно и защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности. "Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью, - подчеркнул Президент. - Абсолютно убежден, что мирный сон наших граждан охраняют профессионалы высочайшего уровня, верные долгу и преданные своей стране".
Александр Лукашенко поблагодарил за службу ветеранов, действующих военнослужащих и гражданский персонал, а также пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Поздравление Президента Беларуси с Днем пограничника
Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником - Днем пограничника.
Вы стоите на страже рубежей Родины, готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага. Это выбор сильных духом и смелых воинов - истинных патриотов.
Каждый из вас продолжает славный путь героев пограничников, давших решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, героев, совершивших подвиги в мирное время.
Сегодня на границе неспокойно. Защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует от нас максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности. Мы возводим новые пограничные рубежи, оборудованные современными техническими средствами охраны, оснащаем пограничную службу новейшими образцами вооружения и боевой техники, делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью.
Абсолютно убежден, что мирный сон наших граждан охраняют профессионалы высочайшего уровня, верные долгу и преданные своей стране.
Благодарю за службу ветеранов, действующих военнослужащих и гражданский персонал. В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Александр Лукашенко.
28 мая 2025 года.