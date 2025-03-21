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Президент Беларуси поздравил зарубежных глав государств с праздником Навруз
Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления зарубежным лидерам с праздником Навруз. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поздравительные послания направлены президентам Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.
Александр Лукашенко отметил, что праздник Навруз является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Президент уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и этими странами, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов.
Глава государства пожелал зарубежным лидерам крепкого здоровья и успешной реализации планов, а жителям этих стран - мира и благополучия.