Президент Беларуси предложил Мьянме определить фундаментальные проекты для развития сотрудничества

Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, сообщает БЕЛТА .

"Мы все-таки с вами выстроили фундамент наших будущих отношений и сегодня надо двигаться вперед, дальше. Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Мьянмой нет", - заявил белорусский лидер.