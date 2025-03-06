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Президент Беларуси предложил Мьянме определить фундаментальные проекты для развития сотрудничества
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Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, сообщает БЕЛТА.
"Мы все-таки с вами выстроили фундамент наших будущих отношений и сегодня надо двигаться вперед, дальше. Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Мьянмой нет", - заявил белорусский лидер.
Он предложил определить ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества.