Президент Беларуси предложил Судану помощь в реализации проектов по ряду направлений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана Абдель Рахмана аль-Бурхана и весь суданский народ с национальным праздником - Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Ваша страна сейчас переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества в целях установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что Минск готов оказать поддержку Хартуму в реализации проектов продовольственной безопасности, по организации медицинской помощи, поставке сельскохозяйственной и коммунальной техники, подготовке кадров.