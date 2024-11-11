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Президент Беларуси предложил Судану помощь в реализации проектов по ряду направлений

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана Абдель Рахмана аль-Бурхана и весь суданский народ с национальным праздником - Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Ваша страна сейчас переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества в целях установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что Минск готов оказать поддержку Хартуму в реализации проектов продовольственной безопасности, по организации медицинской помощи, поставке сельскохозяйственной и коммунальной техники, подготовке кадров.

Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Бурхану Абдель Рахману аль-Бурхану доброго здоровья и осуществления планов, а дружественному суданскому народу - согласия, прогресса и мирного будущего.

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