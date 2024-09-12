Президент Беларуси предложил заниматься выращиванием винограда и персиков в Гомельской области

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма предложил подумать над выращиванием в Гомельской области винограда, персиков и арбузов, сообщила БЕЛТА.

"Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: производить то, что другие в силу природных условий не могут, и на что имеется спрос", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства вспомнил, что в свое время выращивание лука в Беларуси начиналось с Гомельской области, а до этого его импортировали. "Точно так и сейчас надо производить новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда. То, что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что Гомельская область сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит в масштабах всей страны до 45 % овощного горошка, четверть объема лука и почти 100 % спаржевой фасоли.

"Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать: отстанем, остановимся, не дай бог, - затопчут те, кто следом. А еще области необходима устойчивость в результатах, в эффективности работы. Надо научиться в любой сезон при любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спадов и провалов. Это задача в том числе и нашей науки, подключайте ее зимой", - потребовал Президент.