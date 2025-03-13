Президент Беларуси предположил, когда могут освободить Курскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что Курская область будет окончательно освобождена в течение нескольких дней.

Белорусский лидер в разговоре с журналистами оценил поездку президента России Владимира Путина в Курскую область.

"Что вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Завтра уже. Несколько дней - и она будет освобождена", - сказал Александр Лукашенко.

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86 % от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тыс. человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.