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Президент Беларуси приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.
В Кремле 13 марта пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
В программе визита также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.
Белорусско-российский товарооборот за 2024 год составил 51,8 млрд долларов (106,3 % к уровню 2023 года), экспорт - 26,3 млрд (104,8 %), импорт - 25,5 млрд (108 %). За год объем торговли услугами сложился в размере 7,1 млрд (118,3 %), в том числе экспорт - 4,3 млрд (119,8 %).