Президент Беларуси приехал в Кремль на переговоры с Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

В Кремле 13 марта пройдут переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

В программе визита также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.