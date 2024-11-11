Президент Беларуси примет участие в открытии трех новых станций Минского метрополитена

Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии нового участка третьей линии Минского метрополитена. Это станции "Аэродромная", "Неморшанский Сад", "Слуцкий Гостинец", пишет БЕЛТА.

Главе государства доложат о перспективах развития Минского метрополитена. Александр Лукашенко пообщается с работниками столичной подземки и осмотрит новые станции.

Факт Строительство участка третьей линии Минского метрополитена от станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий Гостинец" протяженностью 4,08 км начато в августе 2017 года. Порядка 90 % оборудования и материалов, использованных при строительстве, белорусского производства.

Завершение этого участка третьей линии позволяет обеспечить скоростной транспортной связью с другими районами города жилой район Курасовщина, а также район "Минск-Мир". При этом в центре города будет создан транспортный треугольник с вершинами в пересадочных узлах на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная" и "Фрунзенская" - "Юбилейная Площадь", а пассажирская нагрузка на существующий пересадочный узел между второй и третьей линиями снизится.

На третьей линии метрополитена предусмотрены технологические решения нового технического уровня, высокая автоматизация процессов управления и контроля инженерного оборудования, внедрены интеллектуальные системы управления движением поездов, оплаты проезда, пожарной безопасности, новые средства передачи и обработки данных о работе всех систем метрополитена. Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях установлены устройства платформенных барьерных ограждений (двери автоматические станционные).

Фото: belta.by

Традиционно на станциях использованы разные интерьерные решения. Например, на "Слуцком Гостинце" концепция интерьера представляет собой набор исторических метафор, цитат, обличенных в ультрасовременную форму и цвет. Одним из знаменитых исторических наследий, связанных со Слуцком, по праву считаются Слуцкие пояса. Некоторые узоры, используемые в изделиях из ткани, в упрощенном, стилизованном виде нашли свое отражение в интерьере станции.

Основная художественная идея интерьера станции "Неморшанский Сад", как и следует из названия, - это образ сада. Образ современной жизни и культуры подвержен влиянию экологизации. Несмотря на то, что пространство станции не связано с внешней средой, стояла задача образным решением добиться ощущения настроения нахождения в саду под кронами деревьев, создать эмоциональную связь с внешним пространством.

В свою очередь на станции "Аэродромная" ассоциативно присутствует тема полета. Главный элемент интерьера платформенного участка - парящие квадратные светильники на фоне алюминиевого подвесного потолка с зеркальной поверхностью, расположенного в центральной части свода платформенного участка.

Фото: belta.by

Генеральный план Минска включает раздел по развитию транспортной инфраструктуры, в составе которого разработана схема развития рельсовых видов городского пассажирского транспорта. Схемой предусмотрены 4 ветки Минского метрополитена, одна из которых радиально-кольцевая. Общая протяженность третьей линии составит 16 км. Линия соединит южный и северный секторы Минска с центральной частью города.