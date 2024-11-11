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Президент Беларуси примет участие в открытии трех новых станций Минского метрополитена
Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии нового участка третьей линии Минского метрополитена. Это станции "Аэродромная", "Неморшанский Сад", "Слуцкий Гостинец", пишет БЕЛТА.
Главе государства доложат о перспективах развития Минского метрополитена. Александр Лукашенко пообщается с работниками столичной подземки и осмотрит новые станции.
Факт
Строительство участка третьей линии Минского метрополитена от станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий Гостинец" протяженностью 4,08 км начато в августе 2017 года. Порядка 90 % оборудования и материалов, использованных при строительстве, белорусского производства.
Завершение этого участка третьей линии позволяет обеспечить скоростной транспортной связью с другими районами города жилой район Курасовщина, а также район "Минск-Мир". При этом в центре города будет создан транспортный треугольник с вершинами в пересадочных узлах на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная" и "Фрунзенская" - "Юбилейная Площадь", а пассажирская нагрузка на существующий пересадочный узел между второй и третьей линиями снизится.
На третьей линии метрополитена предусмотрены технологические решения нового технического уровня, высокая автоматизация процессов управления и контроля инженерного оборудования, внедрены интеллектуальные системы управления движением поездов, оплаты проезда, пожарной безопасности, новые средства передачи и обработки данных о работе всех систем метрополитена. Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях установлены устройства платформенных барьерных ограждений (двери автоматические станционные).
Традиционно на станциях использованы разные интерьерные решения. Например, на "Слуцком Гостинце" концепция интерьера представляет собой набор исторических метафор, цитат, обличенных в ультрасовременную форму и цвет. Одним из знаменитых исторических наследий, связанных со Слуцком, по праву считаются Слуцкие пояса. Некоторые узоры, используемые в изделиях из ткани, в упрощенном, стилизованном виде нашли свое отражение в интерьере станции.
Основная художественная идея интерьера станции "Неморшанский Сад", как и следует из названия, - это образ сада. Образ современной жизни и культуры подвержен влиянию экологизации. Несмотря на то, что пространство станции не связано с внешней средой, стояла задача образным решением добиться ощущения настроения нахождения в саду под кронами деревьев, создать эмоциональную связь с внешним пространством.
В свою очередь на станции "Аэродромная" ассоциативно присутствует тема полета. Главный элемент интерьера платформенного участка - парящие квадратные светильники на фоне алюминиевого подвесного потолка с зеркальной поверхностью, расположенного в центральной части свода платформенного участка.
Генеральный план Минска включает раздел по развитию транспортной инфраструктуры, в составе которого разработана схема развития рельсовых видов городского пассажирского транспорта. Схемой предусмотрены 4 ветки Минского метрополитена, одна из которых радиально-кольцевая. Общая протяженность третьей линии составит 16 км. Линия соединит южный и северный секторы Минска с центральной частью города.
Планируется, что четвертая линия метрополитена будет иметь протяженность более 25 км и пересечения с другими тремя линиями. Трасса линии будет дублировать второе автотранспортное городское кольцо. Строительство четвертой линии позволит окончательно решить вопрос разгрузки пересадочного узла между первой и второй линиями, реализовать концепцию создания транспортно-пересадочных узлов между всеми видами городского и пригородного транспорта.
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