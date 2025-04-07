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Президент Беларуси принял кадровые решения, связанные с судейским корпусом
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Президент Беларуси принял кадровые решения, связанные с судейским корпусомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ № 142 "О назначении и освобождении судей", сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
В соответствии с документом, ряд руководителей и судей судов областного и районного уровней назначены на занимаемые должности на новый пятилетний срок. В их числе Александр Федюкевич - председатель Витебского областного суда.
В некоторых районных судах произошло обновление руководителей и судей.