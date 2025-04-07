Президент Беларуси принял кадровые решения, связанные с судейским корпусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля подписал указ № 142 "О назначении и освобождении судей", сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

В соответствии с документом, ряд руководителей и судей судов областного и районного уровней назначены на занимаемые должности на новый пятилетний срок. В их числе Александр Федюкевич - председатель Витебского областного суда.