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Президент Беларуси призвал активнее диверсифицировать экспорт белорусского продовольствия
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал более активно диверсифицировать экспорт белорусского продовольствия. Об этом он заявил во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас, например, есть трудности с продажей за рубеж масла, отмечается избыток этого товара. "А так все раскупают, кроме масла. Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии "Беллакт"), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем", - предложил один из вариантов действий глава государства.
"Консервированные продукты можно и дальше отвезти. Нам надо в этом отношении двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться. Это очень важно. Без экономики никуда, - подчеркнул белорусский лидер. - Я год назад вас предупреждал, что у нас будут проблемы на основном рынке - на российском. Они уже появляются. Благо Китай есть, который все больше и больше потребляет наших продуктов питания и так далее. Но из промышленных товаров китайцы у нас ничего не купят. Потому что это добро у них все свое. А на российском рынке сейчас бешеная конкуренция. Все не просто. Поэтому везде надо напрягаться и работать".