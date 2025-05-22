Президент Беларуси призвал активнее диверсифицировать экспорт белорусского продовольствия

Александр Лукашенко отметил, что сейчас, например, есть трудности с продажей за рубеж масла, отмечается избыток этого товара. " А так все раскупают, кроме масла. Но масло же из молока. Ну давайте, как в Волковыске (на предприятии "Беллакт"), переработаем в это сухое молоко. Хорошая цена. Отвезем в Африку. Детское питание сделаем ", - предложил один из вариантов действий глава государства.

"Консервированные продукты можно и дальше отвезти. Нам надо в этом отношении двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться. Это очень важно. Без экономики никуда, - подчеркнул белорусский лидер. - Я год назад вас предупреждал, что у нас будут проблемы на основном рынке - на российском. Они уже появляются. Благо Китай есть, который все больше и больше потребляет наших продуктов питания и так далее. Но из промышленных товаров китайцы у нас ничего не купят. Потому что это добро у них все свое. А на российском рынке сейчас бешеная конкуренция. Все не просто. Поэтому везде надо напрягаться и работать".