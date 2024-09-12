Лукашенко: БРИКС может быть противовесом существующей модели однополярного мира

4 часа провел Александр Лукашенко только на двусторонних встречах и давая интервью на саммите БРИКС. Если о встречах, то это Эфиопия, Венесуэла, Лаос. С этими странами мы в процессе обсуждения конкретных проектов.

И сразу три интервью - российским, британским и китайским журналистам. (Запрос на общение с Лукашенко превышает временные возможности, не говоря уже о графике Президента).

Напомним, делегации из 36 стран, включая Беларусь, 23 октября принимают участие в крупном международном форуме, организованном в России.

Эксперты называют это ответом глобального Юга глобальному Западу. Китай, Индия, ЮАР, Египет, Иран, Палестина, Арабские Эмираты - это далеко не полный список стран, чьи лидеры приехали в Казань, чтобы обсудить и геополитику, и финансы, и дальнейшее развитие союза.

Самолет Президента приземлился в Казани в 12:05. Тайминг на саммите имеет ключевое значение - аэропорт просто наводнен бортами номер один. Главное политическое событие этого года для всех начинается традиционно по-татарски: рота почетного караула и чак-чак в обязательном порядке предлагают лидерам.

В аэропорту Александра Лукашенко встречала белорусская делегация, со стороны хозяев - мэр и раис Татарстана. С Рустамом Миннихановым Александра Лукашенко связывают и теплые дружеские отношения - буквально полгода назад нашему Президенту был вручен орден Дуслык за значительный вклад в сотрудничество стран.

Программа и участники БРИКС

Быстрый переезд кортежа. Все события саммита проходят, по сути, через дорогу от аэропорта в МВЦ "Казань Экспо". Огромная, продуманная в том числе технически площадка совсем недавно принимала "Игры будущего", где тоже присутствовал сразу целый ряд глав государств. Это событие, конечно, еще масштабнее - делегации 36 стран, 22 главы государства. В БРИКС официально сегодня входит ряд крупных государств: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия. По ней есть нюанс, но это, скорее, внутренняя история. В "десятках" считают сегодня и страны, которые хотели бы присоединиться к союзу. Беларусь не исключение. В чем заинтересован официальный Минск, у Александра Лукашенко спросит Стив Розенберг. Александр Лукашенко уже соглашался на интервью с журналистом BBC News в ноябре 2021 года. Как и прошлый разговор, этот, еще даже не выйдя в полной версии, стал максимально кликабельным в Сети.

Интервью BBC News

Комментируя участие в саммите БРИКС, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хочет быть с теми государствами, которые стремятся уравновесить планету.

"Я не стану перечислять достоинства государств и объемы государств, которые входят в это объединение. Объединение на начальном этапе, а уже приблизилось к половине - половине всего: и население, и территории, производственный потенциал и так далее. А если говорить о стратегии, то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться и увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения (они уже превзошли, в том числе и "семерку", и "двадцатку", и прочие) и приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах стремления Беларуси в БРИКС.

По его словам, аналогичный вопрос могли задать республике и после Второй мировой войны, когда она присоединилась к ООН. "Стремились в ООН для того, чтобы создать объединенные нации, которые могут удерживать мир в равновесии. Точно так мы видим вред однополярного мира, мы видим, что БРИКС может быть противовесом существующей модели однополярного мира и уравновесить нашу планету ", - сказал глава государства.

Мир в Украине в связке с предыдущим вопросом будет звучать в этом интервью довольно спорно. Западная пресса, как и любая, (тут можно понять, об этом скажет сам глава государства) имеет определенные задания от редакции. И ответы, понятно, могут не нравиться - история все расставит по своим местам. Пока же есть позиция двух сторон.

Говоря об урегулировании конфликта между Россией и Украиной, Александр Лукашенко отметил, что первым шагом должны быть переговоры.

"Если вы захотите (я имею в виду Запад), этот мир может быть установлен. Вы можете спросить, что для этого надо сделать. Многое надо сделать, но за столом переговоров. Первым шагом должны быть переговоры, - убежден Александр Лукашенко. - Надо сесть за стол переговоров и традиционно, как уже жизнь выработала, определить план действий и договариваться о мире".

При этом глава государства считает, что уже нет времени разбираться, кто виноват в случившемся. В противном случае, по его словам, стороны никогда не придут к миру. "Общаясь с представителями Запада, умными людьми, мы пришли к единому мнению: если война, конфликт или драка началась, значит, виноваты обе стороны. Возможно, кто-то больше, кто-то меньше", - рассказал Президент.

"Когда начался конфликт, у меня состоялся разговор с Володей Зеленским. Он точно так, как Вы, начал: напали и прочее. Говорю: "Владимир, война идет на твоей земле, на твоей территории. Так?" - "Так" - "Ты больше всего в этом заинтересован" (в урегулировании конфликта - прим. ред.). Что касается, кто на кого напал, окунемся в причины. Мы понимаем вину России, так? А я назову Вам один факт, который я всегда называю (он эмоциональный, но тем не менее важный): в свое время в Доме профсоюзов в Одессе сожгли несколько десятков человек. Зачем? Молотили, бомбили этот Донбасс, где проживало русскоязычное население. Зачем их было гнобить? Зачем этот русский язык искореняли и прочее, прочее, прочее. И пошло движение, которое волной накрыло Путина: защитить, убить, додавить и прочее. Путин защитил своих людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Журналист отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции не только стало катастрофой для Украины, но и имело серьезные последствия для самой России.

"Вы близко знакомы с Путиным, общаетесь с ним. Он жалеет о том, что принял такое решение?" - спросил российский редактор BBC News (Великобритания) Стивен Розенберг.

"Жалеет он или не жалеет - мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил".

По мнению главы государства, если Запад не устраивало то, в какой форме им сделали предложение, они должны были ответить аналогично, главное - ответить. Однако вообще промолчав, они таким образом наплевательски отнеслись к интересам России. "И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит", - добавил Александр Лукашенко.

От чего зависят мирные переговоры? Статус Беларуси в этом конфликте? Воюют ли в СВО северокорейцы? И каких позиций официальный Минск придерживается как союзник Москвы? По накалу интервью было сложным.

Двусторонние переговоры с президентом Венесуэлы

Как только интервью завершилось, Александра Лукашенко уже ждали на двусторонних переговорах с Венесуэлой. Переговоры с Николасом Мадуро стали вторым пунктом рабочей программы - Минск и Каракас немало сделали вместе и в строительных, и в дипломатических и в гуманитарных проектах.

Глава белорусского государства напомнил, что недавно по его поручению Венесуэлу посетил премьер-министр, "чтобы сделать первый шаг к углублению отношений". "В том числе осуществить ревизию нынешних отношений, отбросить то, что уже не работает, оставить то, что нам нужно, и выработать новое, - пояснил Александр Лукашенко. - То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать новую дорожную карту наших отношений, план будущего. Думаю, этим путем надо идти. Нам надо четко определиться, что мы в этих условиях должны сделать вместе".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил абсолютное согласие с таким подходом: "Мы говорим о продолжении деятельности и пути, которым следовал Уго Чавес. Это тот же самый путь, которым следовал Симон Боливар (латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, национальный герой Венесуэлы. - Прим. Ред.). И все это ведет к новым успехам".

Экономический потенциал сотрудничества с Лаосом

Буквально несколько минут - в коридорах саммита проследует делегация и к белорусскому лидеру придет президент Лаосской Народно-Демократической Республики. Стороны очень хорошо поддерживают друг друга на международной арене. Лаос проголосовал за Беларусь в 2023 году на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период до 2025 года. А вот потенциал экономический не дотягивает, поэтому разговор сразу о конкретных проектах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

"Должен Вам сказать, что мы очень, очень благожелательно настроены по отношению к вашей стране, - обратился глава белорусского государства к лидеру Лаоса. - Мы хотели бы углубить наши отношения, иметь на юго-востоке Азии какую-то точку опоры для Беларуси. И в связи с тем, что мы для Лаоса интересны и нужны (извините за нескромность), мы могли бы расширить наше сотрудничество и более активно сотрудничать с вами. Для этого все есть. Надо только наше желание и определенный план действий на перспективу".

В свою очередь Тхонглун Сисулит поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться и вспомнил про свой визит в Минск в 2013 году в статусе заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Лаоса.

Интервью Президента Беларуси ВГТРК

В это время в коридорах к интервью с Лукашенко готовился еще один российский телеканал. Ольге Скабеевой Президент не только ответил на военные вопросы, но и дал эксклюзив в собственной оценке выборов в Штатах и выборах в Беларуси - дата стала известна, пока Президент летел в Казань. Но сначала все-таки опять про Украину.

Главе государства ведущей программы "60 минут" телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой был задан вопрос, верит ли он в этот "мирный план". "Никакого там плана нет. План - это все болтовня. Россия - империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского. Я ему тысячу раз об этом говорил в начале войны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что не раз подчеркивал тот факт, что война идет в Украине, а потому нужно потом разбираться, кто виноват, а не кричать об этом. "Если мы виноваты, то и ты виноват. Россия виновата, но и ты виноват", - сказал он.

Александр Лукашенко упомянул о своих недавних закрытых переговорах с представителями Запада. "Мы долго, четыре часа обсуждали этот вопрос", - рассказал он. По словам Александра Лукашенко, ему удалось убедить собеседников в том, что не может быть виновата только одна сторона. "Это колоссальный прогресс. То винили только Россию вкупе с Беларусью. Сейчас виноваты две стороны", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что сейчас есть возможность для переговоров. "И, мне кажется, надо сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирного урегулирования или окончания войны только за столом переговоров. Украина - Россия", - сказал Президент.

Глава государства высказал мнение, что сегодня ситуация по вопросу мирных переговоров уже несколько поменялась. "Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка с теми натовцами, которые Украину поддерживают. Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что все - крах. Уперся Зеленский. Давить излишне они на Зеленского не могут, - сказал Александр Лукашенко. - Мы всегда говорим: ну что тут давить - не поставляй оружие, не давайте деньги и прочее. А это их лицо. Запад не может потерять лицо - не дать оружие, не дать деньги. После бегства из Афганистана это уже будет конец, им уже никто верить не будет. Они не хотят потерять лицо".

По словам Александра Лукашенко, на Западе уже хотят, чтобы Зеленский сам согласился сесть за стол переговоров. "Они влияют на него, но не передавливают", - заявил глава государства.

"И если уступать территории, то должно быть решение Украины и их. Вот в этом плане я уверен, что такой перелом в создании, крен уже произошел. Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский", - считает Президент Беларуси.

Интервьюер спросила, следит ли Президент Беларуси за американскими выборами и за кого он. "Это ужасные выборы. С наших критериев я вообще ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы, - заявил белорусский лидер. - Я часто говорю: если бы это у нас или в России… Слушай, ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно. Этот некомпетентен (кандидат. - Прим. Ред.), а тот ляпает черт знает что… Ну зачем ты оскорбляешь? Это же женщина (речь о Камале Харрис. - Прим.Ред.), в конце концов. Вообще-то мужики нормальные с женщинами не воюют: "Дура, такая, сякая…" Ну представь, в России или Беларуси кто-то вышел (и говорит. - Прим. Ред.): "Дурак!" Это от себя оттолкнул огромное количество людей".

"Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: "Я это сделаю!" - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в шутку задал на эту тему вопрос своему российскому коллеге: "Расскажи, как Трамп тебя заставит закончить войну? Что, придет, топнет ногой и скажет: "Ты давай заканчивай! И ты побежал, закончишь?"

"Я как Президент это вообще не представляю. Он что, придет в Россию и скажет? Так его Скабеева за 20 секунд (в своей передаче. - Прим. Ред.) размажет так, что он не поднимется", - добавил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко признался, что все-таки в нынешних обстоятельствах является сторонником кампании Дональда Трампа. "Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего (не произойдет. - Прим. Ред.), но все-таки какая-то надежда есть, - пояснил свою позицию глава государства. - Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много", - предположил белорусский лидер.

Интервью вроде бы недолго, 30 минут, но поговорили о многом - даже квадроберов вспомнили, но это, конечно, так - журналисты любят спрашивать традиционного Лукашенко про "модное" - ответы разлетаются на цитаты. Но возвращаясь к таймингу - белорусского лидера уже ждал премьер Эфиопии.

Все двусторонние встречи проходят вот в этом коридоре, время поджимает, делегации просто не смогут быстро перемещаться - что еще раз только доказывает, что саммит летит со скоростью света.

На Африканском континенте, благодаря визитам Лукашенко, Беларусь знают как страну, которая приходит в сотрудничество на равных. Поэтому и идти они готовы в долгосрочное партнерство. Итог трех двусторонних встреч подведет министр иностранных дел Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Отличные в целом три встречи с Лаосом, Эфиопией и Венесуэлой. Итог такой, что нас в этих странах ждут, с нами хотят сотрудничать, хотят видеть наши технологии, наших специалистов. С другой стороны, готовы предоставить нам доступ к своим и полезным ископаемым, и к совместному производству в машиностроительной сфере, в области сельского хозяйства. Эфиопы вообще сказали, что мы готовы, чтобы мы были окном возможностей для вас во всей Африке, а мы очень рассчитываем на вас, чтобы вы будете окном возможностей в Европе".

Министр отметил, что с Лаосом у Беларуси также есть очень много совместных мероприятий. "На самом деле итогом всех трех встреч является конкретная договоренность по развитию в самое ближайшее время контактов между правительствами и соответствующими министерствами, которые отработают, где-то реновируют дорожные карты наших сотрудничеств для того, чтобы уже оформить какие-то конкретные направления для соответствующих министерств и ведомств", - подытожил Максим Рыженков.

А. Лукашенко дал интервью китайскому телеканалу CGTN

И еще одно интервью перед небольшим перерывом Президент даст китайскому телеканалу CGTN уже на исходе четвертого часа непрерывного общения. Китай - одна из стран - основателей БРИКС, от официального Пекина, конечно, многое зависит. Беларусь для Поднебесной стратегический партнер - вот такой результат 30-летней работы.

"Если оценивать в целом БРИКС и Китай, я трудно представляю БРИКС без Китая. Китай - это мощь. Прямо можно сказать - это уже первая страна в мире. Ну, ладно, вторая после США. Я считаю, что первая. Особенно с тем прогрессом, который сегодня существует в Китае, точно первая страна. Это благо, когда Китай в ШОС или БРИКС. Это один из столпов, основная опора этой организации. Поэтому БРИКС должна быть довольна сотрудничеством с Китаем, что Китай входит в эту организацию", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС - это молодая организация, ей еще развиваться и развиваться. "Все только начинается. Процессы бурные в мире, и хорошо, что существует такая организация. Для перспективы, для развития этой организации Китай неоценим", - уверен Президент.

Он также отметил членство в БРИКС Индии, которая сейчас набирает обороты в своем развитии. "Это вообще гигантские локомотивы. Добавьте сюда Российскую Федерацию - мировую кладовую по ресурсам", - добавил белорусский лидер.

"Я очень много говорю о Китайской Народной Республике. Здесь и личная, мой младший сын учится в Пекинском университете. Здесь и государственное. Когда-то давным-давно, больше 30 лет назад, будучи депутатом, я приехал в Китай. Вернувшись из Китая, тогда еще Китай только поднимался, я предложил в парламенте обратить внимание на эту страну, учиться работать и сотрудничать с Китаем. Тогда это не очень было воспринято, но сейчас-то я этим горжусь и часто напоминаю, что я еще тогда, больше 30 лет назад, увидел перспективу Китая, - подчеркнул белорусский лидер. - Я рад, что и личное, и государственное у меня переплетено и связано с КНР. Я это очень ценю, я ценю трудолюбие китайцев, поэтому я всегда привожу пример интенсивного развития Китая и тот прогресс, который был практически на моих глазах. Это наши друзья, это наши союзники, мы на них очень рассчитываем и готовы для Китая сделать все, что в их интересах. Нет того вопроса, который мы не могли бы решать для Китайской Народной Республики".

В районе четырех часов Александр Лукашенко ненадолго убудет, по крайней мере из публичной зоны, чтобы пресса могла отработать уже сказанное. И вернется на фотографирование и разговор уже с хозяевами саммита.